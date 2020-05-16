أمريكا تكشف عن شرط استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت قناة فوكس نيوز عن إدارة البيت الأبيض، أن أمريكا قد تستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية، لكن على مستوى الصين.

وجاء في نص رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حصلت “فوكس نيوز” على نسخة منه، “ستوافق (إدارة ترامب) على دفع نفس المبلغ الذي تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة لمنظمة الصحة العالمية”.

يذكر أن الولايات المتحدة ترى تقصيرا في عمل منظمة الصحة العالمية، لكنها تعتقد أن المنظمة لديها إمكانات كبيرة.

كما أضافت الرسالة “إذا قامت الصين بزيادة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية فإننا (الولايات المتحدة) سننظر في إمكانية زيادتها”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الشهر الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس. كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة التي خلفت أكثر من 2 مليون مصاب وأكثر من 137 ألف وفاة حول العالم.

وندد قادة بالعالم ، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا، مطالبين بالتعاون والاتحاد.

سبوتنيك