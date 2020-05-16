ثلاث وفيات وسط الأطباء بسبب كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رتفع عدد الاطباء السودانيين المتوفين بسبب كورونا الى ثلاثة اطباء بوفاة إستشاري أمراض النساء والتوليد د اسامة القاضي بمستشفى الضعين التعليمي وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد نعت الدكتور أسامة القاضي الذي حدثت وفاته إثر الإصابة بفيروس كورونا. وهو ثالث طبيب سوداني يتوفى ضحية للوباء وتوفى الدكتور أبكر احمد آدم بمستشفى الجنينة التعليمي امس الاول .

وتوفى اول طبيب سوداني جراء الاصابة بالوباء د محمد فقيري ونعته لجنة الاستشاريين الاخصائبين ونعت التنظيمات الطبية د ابوبكر ود محمد ود اسامة القاضي باعتبارهما شهداءالواجب والانسانية. المادة السابقة معدل التضخم في السودان يقفز إلى 99 % المقالة القادمة أمريكا تكشف عن شرط استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية

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