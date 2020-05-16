معدل التضخم في السودان يقفز إلى 99 %

الخليج 365 :

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99% في شهر أبريل، مقابل 82% في الشهر السابق، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية، يوم السبت، إن “معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في أبريل 98,81% مقارنة بـ81,64% في مارس بارتفاع قدره 17,17%.

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.