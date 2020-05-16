العالقون بمصر .. (الله يكْضِب الشينة).. بقلم العيكورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سبق أن كتبنا عن قضية السودانيين العالقين بمصر قبل فتح المطار لدخول لعالقين آخرين بدولة الأمارات ودول أخري وقلنا أن وضع من تقطعت بهم السبُل بمصر ليس كمن هُو آتً من دول البترودولار ويجب أن يجدوا خُصوصية في التعامل وتقدير ظرفهم الصحي والمادي فجُلُهُم سافر للعلاج أو مرافقاً لمريض وقلنا يجب أن يجدوا حظهم في فترة السماح أسوة بغيرهِم وقلنا أن (تُسلِم) الدولة وسيادتها للجنة الصحية فذاك عين الخطأ فكل دُول العالم وفْقت دخول مواطنيها العالقين بالخارج بسبب جائحة (كورونا) مُعززين مُكرمين وفق الإجراءات الصحية والعزل المعمُول بها عالمياً ، وقُلنا أن مُبادرات داخلية إنطلقت من بعض رجال الأعمال السودانيين لم تجد أذناً صاغية من الدولة ولا مُباركة فوئدت المُبادرة والنخوة السودانية الخالصة (للبطحاني) وغيره وإزدات مُعاناة العالقين حتي طُردُوا من سكنهم لعجزهم عن سداد الإيجارات ومنهُم من صارع الذُلْ مقهُوراً بصدقات الآخرين ، تجمعُوا لعُدة مرّات أمام سفارتنا بالقاهرة ولا مُجيب وعكست مقاطع الفيديو مدي الإساءة التي طالتهم من جيران السفارة كُلّ هذا يحصل وحكُومتنا مازالت تلتحف (فوطة الحلاّق) تنتظر لجنة الطوارئ الصحية ، كتبنا وقلنا إن كان الأمرُ صِحّي فقد تجاوزوا فترة حضانة الفيروس فأدخلوهُم وأعيدوا الحَجْر مرّة أخري وإن كان الامر مادي فاليتحرك رئيس مجلس السيادة وليحرك الطيران الحربي وينقلهم الي داخل حدود وطنهم و ذكرنا ونحن طلاب في أوائل الثمانينيات عندما غرقت الباخرة عشرة رمضان وتقطعت بالطلاب السُبُل في مدينة أسْوان كيف تحركت الحكومتان بالقاهرة و الخرطوم وأنهوا مُعاناة دُخُول الطُلاّب الي وادي حلفا عبر الطيران الحربي المصري خلال ساعات معدودة وكاتب هذه السطور كان ضمنهُم و شاهدٌ علي هذه الواقعة فرحم الله رئيس الوُزراء المصري آنذاك فؤاد محيي الدين فقد كان عطُوفاً خلُوقاً .

ولكن أين حُكومتنا ؟ تَنكْبت حرف السين في سوف وسنعمل في كل بيانتها وأما كل (مايكرفون) ولم تفعل شيئاً حيال هذا الملف الوطني والإنساني والسيادي في المقام الأول ، ولم تصمُتْ لتفاجئنا الأربعاء الماضي الموافق 14 مايو في بيان لوزارة الخارجية أنها وجّهِت بعثتها بجنيف لمُخاطبة مُنظمة الهجرة الدولية لدعمها في حل مُشكلة العالقين ضمن دُول أخري طلبت هي الأخري مُساعدة مُفوضية حُقُوق الإنسان لإدخال رعاياها (معقوله) ! كُلّ هذه الشُهُور و الحكومة لم تفتح صفحة واحدة في هذا الملف لتأتي بعد شهرين لتقول للرأي العام و(الله يا جماعة مُنتظرين ناس سويسرا يردوا علينا)! إيه الرخامة ديِ ! أيُ هوان هذا الذي تُمارسة حكومة السودان بمواطنيها تحت تأثير (الكورونا) كلمة حق أريد بها باطل كلّ هذه الشهور تجمد العقل و الفكر والخطة والوطنية والنخوة بتأثير لجنة الطوارئ لان عينها علي (شوية) دولارات قد تأتيها من هُنا أوهُناك والإعلام الكاذب و(الميديا) المُسْخْرة تتم الناقصة ، عجزت حُكومة السودان في عهد (قحت) من إعادة رعايا يُقدرون بالفين شخص فقط من مصر كان يُمكن دُخُولهُم عبر المطار ويمكن عبر البر ويمكن (كداري) كما عبر بعضُهم ساخطاً من حكومة حمدوك و وزارة أكرم ورئاسة البُرهان كرهوا كل هذه المنظومة العاجزة أن تتخذ قرار من سطرين فقط لتحل مشكلتهم التي تطاولت بذُلٍ ومهانة ما عرفوها في حياتِهِم!

عزيزي القارئ أدعو معي المولي عزّ وجلّ أن (يُكضب الشينة) كما يقُولُ أهلُنا ، فالبارح وصلتني رسائل مِنْ مَنْ اثق فيهم من الأصدقاء العالقين الذين نُشاركهُم مُعاناة الإهمالِ والظُلم الذي لحق بهم لحظةً بلحظة ، بأن هناك خبر غير مؤكد وصلهم وسيُؤكد غداً الأحد وأتمني أن لا يكُون صحيحاً ، يقُولُ الخبر بأن هُناك توجه يُدرس بالخرطوم ، لمن أراد العودة من مصر عليه أن يتكفل بسداد ثمن التذكرة (200) دولار ومبلغ (100) دولار مصاريف الحَجْر الصِحي عن كُلِ يوم أيْ مضروباً في أربعة عشر يوماً و أن يتم السداد قبل السفر أي (يا جماعة الخير) من العالقين بمصر من أراد أن يعُود لوطنه فليُسدد (1600) دولار(كاش) (ولن اقول فليُسدد للحُكُومة) حتي يتأكد الخبر . الى هُنا إنتهي الخبر عزيزي القارئ و لا أريدُ التعليق ولو بكلمة واحده حتي يتم التأكد من صحته وأترُك لك عزيزي القارئ حُرية الحوقلة و الهمّهمة والتَعوُذ وحكّ الذِقن الي يوم الأحد بإذن الله وبعدها فلكل حادث حديث و نسأل الله أن لا يكونُ الخبرُ صحيحاً .

قبُل ما أنسي :ــــ

جائحة (الكُورونا) لا تُبرر أن يتوسد أهلنا أرصفة الشوارع بِمِصْرَ ولا أن يتصْدَق عليهم الكُرماء بالجُبنه والطورشى والخُبز الناشف ولا تُبرر أن يُذل أحفاد النعيم ود حمد وعُصَار المفازة وعيال علي دينار لأن (أكرم) فاشل و(البُرهان) ينتظر .