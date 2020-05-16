السودان يطالب بإتخاذ تدابير مشتركة بشأن تدفق السلع بين دول ”الكوميسا“

الخليج 365 :

طالب السودان منظمة ”الكوميسا“ باتخاذ تدابير مشتركة من السلامة والحفاظ على تدفق السلع والخدمات داخل إقليم دول المنظمة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التى تقدم بها الاتحاد الافريقى ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة فيروس كورونا.

ونوه السودان إلى حشد كل الطاقات لمجابهة جائحة الكرونا والعمل على إجراء دراسة في الإقليم تشمل الخسائر الاقتصادية المتوقعه فى الإقليم ومعدلات البطالة وفقدان الوظائف التى تحدث نتيجة إغلاق الاقتصاديات فى الإقليم ومن ثم العمل على تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة المتوقعة لتلك الجائحة.

Advertisements

وأشاد وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس، بمقترحات منظمة الكوميسا بخفض مساهمات الدول الأعضاء فى ميزانية المنظمة بنسبة 10 في المئة هذا العام وتوظيفها لمكافحة جائحة كرونا فى دول الإقليم على المستوى الوطنى.

جاء ذلك لدى مشاركته فى الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة بمنظمة الكوميسا عبر تقنية الفيديو ”كونفرنس“.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، بأن الاجتماع هدف إلي اجازة تقرير الاجتماع الاستثنائي للجنة الحكومية الخاص الذي عقد في الـ 12 مايو الجاري وقدم توصيات بشان المبادئ التوجيهية الخاصة بحركة السلع والخدمات عبر اقليم كوميسا اثناء جائحة فيروس كورونا.