السودان يطالب بإتخاذ تدابير مشتركة بشأن تدفق السلع بين دول ”الكوميسا“

الخليج 365 :
طالب السودان منظمة ”الكوميسا“ باتخاذ تدابير مشتركة من السلامة والحفاظ على تدفق السلع والخدمات داخل إقليم دول المنظمة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التى تقدم بها الاتحاد الافريقى ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة فيروس كورونا.
ونوه السودان إلى حشد كل الطاقات لمجابهة جائحة الكرونا والعمل على إجراء دراسة في الإقليم تشمل الخسائر الاقتصادية المتوقعه فى الإقليم ومعدلات البطالة وفقدان الوظائف التى تحدث نتيجة إغلاق الاقتصاديات فى الإقليم ومن ثم العمل على تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة المتوقعة لتلك الجائحة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس، بمقترحات منظمة الكوميسا بخفض مساهمات الدول الأعضاء فى ميزانية المنظمة بنسبة 10 في المئة هذا العام وتوظيفها لمكافحة جائحة كرونا فى دول الإقليم على المستوى الوطنى.
جاء ذلك لدى مشاركته فى الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة بمنظمة الكوميسا عبر تقنية الفيديو ”كونفرنس“.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، بأن الاجتماع هدف إلي اجازة تقرير الاجتماع الاستثنائي للجنة الحكومية الخاص الذي عقد في الـ 12 مايو الجاري وقدم توصيات بشان المبادئ التوجيهية الخاصة بحركة السلع والخدمات عبر اقليم كوميسا اثناء جائحة فيروس كورونا.
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