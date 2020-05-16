ترامب يشيد بعالم مغربي لإيجاد لقاح لكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر بالبيت الأبيض، بالعالم الأمريكي من أصل مغربي منصف السلاوي، إلى جانب الجنرال الأمريكي غوستاف بيرنا وهما الرجلان اللذان يعتمد عليهما ترامب لإيجاد لقاح لفيروس “كورونا” المستجد.

وقال ترامب، إن الرجل يتمتع بخبرة عالية ومشهور عالميا في مجال المناعة، وذكر أن تجربة منصف السلاوي ترجع إلى 10 سنوات خلال عمله بالقطاع الخاص، وأشار أن “السلاوي يحظى بسمعة استثنائية في صناعة اللقاحات”.

ومن مهام السلاوي والجنرال جوستاف، تقييم أكثر من 100 مشروع علمي لإيجاد لقاح لفيروس “كورونا” المستجد في أقرب وقت ممكن.

وسيعمل منصف السلاوي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غلاكسو سميث كلاين” للأدوية والطبيب والباحث من أصل مغربي، برفقة الجراح العام الأمريكي غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة.

وقال السلاوي: “هذا شرف عظيم بالنسبة لي أن تُمنح لي الفرصة لخدمة بلدي والعالم، وواثق أن فريقنا سيكون قادرًا على إخراج مئات الملايين من جرعات اللقاح”.

وتابع ترامب: “أمريكا لديها علماء ولديهم إمكانيات عالية لإيجاد لقاح للفيروس، ونحن نوفر 10 مليارات دولار لدعم جهود البحث العلمي والطبي”.

وشدد ترامب، أن واشنطن قادرة على إيجاد لقاح قبل نهاية العام، مشيرا إلى تسريع الولايات المتحدة لعملية التشخيص والتجارب والتي تصل إلى 450 مشروعا اليوم.