صلاة العيد وبطولات دون جمهور.. إيران تتخذ إجراءات لتخفيف القيود في عموم البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السيت، تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب وباء “كوفيد-19″، من بينها إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، وإعادة فتح المطاعم بعد انقضاء شهر رمضان، فضلًا عن عودة الأنشطة الرياضية بدون جمهور.

طهران– سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة متلفزة، اليوم السبت “سوف تقام صلاة عيد الفطر في المساجد في جميع أنحاء البلاد، لكن التجمعات الكبيرة لا تقام فيها الصلاة”.

وأضاف “سيتم إعادة الأنشطة والمسابقات الرياضية دون حضور المشجعين”، مضيفًا “سيتم إعادة فتح المطاعم بعد شهر رمضان”.

وأردف “ستفتح الجامعات أبوابها الشهر المقبل وستعقد امتحانات القبول أيضا”، مضيفًا “سيتم فتح الأماكن المقدسة بعد شهر رمضان المبارك بشكل جزئي حيث تفتح 3 ساعات في الصباح و 3 ساعات في المساء”.