ضبط آلاف الجوالات من السكر والدقيق بمدرسة بالجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ضبطت القوات المسلحة بالتعاون والإرشاد من لجان المقاومة أكثر من ألفي جوال سكر ، و مايفوق ال ٤ آلاف جوال دقيق مدعوم مخزنة في مدرسة المنهل بحي السلام ..ولازالت الجهات الرسمية تقوم بالحصر الدقيق للمضبوطات

لمعرفة العدد الحقيقي للضبطية وجاري البحث عن الأشخاص اصحاب المضبوطات.

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