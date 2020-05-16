رسمياً..إلغاء الدوري البلجيكي وتتويج بروج باللقب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لحق الدوري البلجيكي لكرة القدم بنظيريه الهولندي والفرنسي، وذلك بعد أن اتخذت رابطة الدوري «بروليج» اليوم الجمعة، قرار إنهاء الموسم واعتماد الترتيب النهائي، ما يعني تتويج بروج باللقب لأنه كان متصدراً قبل تعليق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وجاء القرار الذي تأجل اتخاذه أكثر من مرة، بعد أن أعلنت الحكومة في السادس من الشهر الحالي تعليق كافة المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم، حتى 31 يوليو.

وأوصت الرابطة منذ مطلع أبريل الماضي بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي للعبة الذي حذّر السلطات الكروية البلجيكية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه.

وسارت بلجيكا على خطى فرنسا التي سمت باريس سان جيرمان بطلاً للدوري، في حين انتهى الدوري الهولندي من دون أن يمنح اللقب لأي فريق.