وجدي: إزالة التمكين تعمل ليل نهار لاسترداد حقوقه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو ، وجدي صالح، أن اللجنة تعمل ليل نهار لاسترداد الأموال العامة المنهوبة بروح الفريق لإتمام المهام الموكلة لها.

وقال صالح في منشور على صفحته الرسمية بـ “فسيبوك” إن اللجنة سندها في الأعمال التتي تقوم بها ثقة الشعب السوداني ودعمه.

وأشار صالح إلى أنه رغم الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا وحالة الإغلاق التام لمؤسسات الدولة عمل اللجنة لم يتوقف، وقال :”إننا لم نألوا جهدً في مواصلة عمل اللجنة ونعدكم بأننا ماضون في عملنا ليل نهار وفي الأيام القادمة سنطل عليكم كما عودناكم بتقرير عن أعمال اللجنة وقراراتها”، وأضاف “نعدكم بأن لانخيب ظنكم وأن نكون أوفياء لدماء شهداءنا وأن نعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو البائد وواجهاته الاقتصادية والسياسية واسترداد الاموال المنهوبة من قبل عصابته وردها للخزينة العامة “.

وأعرب وجدي عن تقديره لمجموعة وصفها بـ “النيرة” قال إنها تعمل ليل نهار داخل اللجنة ولاتظهر في أجهزة الإعلام وأكد أنهم يقومون بعمل كبير بايمان وصدق الثورة وأهدافها.