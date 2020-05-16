مزارع سوداني يصدر أطنان من البامية إلى الأمارات يشعل مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أشعل مزارع سوداني شاب مواقع التواصل الاجتماعي، بانتاجيته الوفيرة من “البامية” السودانية وتصديرها إلى الخارج.
وكان المزارع “الطيب سليمان” الذي ينحدر من مدينة مدني وسط السودان، قد قام بزراعة 25 فداناً من البامية بمشروع المسلمية حماد قرب مدينته، حققت له آلاف الدولارات من الصادر إلى دولة الإمارات، بواقع 1300دولار للطن الواحد.
وعدت التجربة محفزاً ومشجعة للزراعة في ظل الطلب الخارجي المتنامي على الإنتاج السوداني الطبيعي.
وعلق عدد من رواد مواقع التواصل في السودان قائلين: الخير في بلدنا، كلنا الطيب، او هكذا نحلم ونتمنى، اللهم ارزقه ووفقه من واسع ابوابك.
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