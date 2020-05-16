ولاية سنار تعلن إنتاجية عالية مـن القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت ولاية سنار عن استمرار عمليات الحصاد مستمرة، متوقعةً إنتاجية عالية، مؤكّدةً أنّه تمّ توفير كافة المعينات من وقود وجوالات وحماية أمنية.وفقًا لمدير عام وزارة الإنتاج بولاية سنار، أسماء عثمان علي، فإنّ المساحات التي تمّ حصادها بمشاريع سنار المروية بلغت”715″وقالت أسماء عثمان علي بحسب الوكالة الرسمية”سونا”، إنّ المساحة التي استهدفت بلغت”50%” من جملة المساحة الكلية المزروعة بمحصول القمحوأضافت” بلغ الانتاج الكلى من القمح بتلك المساحة 10450جوال”.

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