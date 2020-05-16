مبادرة سنار تطلق نداء الواجب للأطباء والكوادر الصحية وطلاب الطب

التاريخ: 16-مايو-2020
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أطلقت اللجنة العليا لنداء سنار لمجابهة كورونا نداء لكافة الأطباء والكوادر المساعدة وطلاب السنوات النهائية في كليات الطب ، ناشدت فيه كافة الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها ومجالاتها وخاطبت فيهم روح الواجب والانسانية والوطنية للعمل مع زملائهم لسد النقص في المستشفيات، وقد وفرت وزارة الصحة بالتعاون مع المبادرة كافة معدات الحماية وفقاً للبرتوكول العالمي.
وأشار النداء بحسب سونا، إلى أن وقوف الأقسام المهمة بالمستشفى سوف يعرض المرضى ومنهم أطفال وشيوخ ونساء ومختلف الفئات للمعاناة وربما تتدهور حالتهم الصحية في حال عدم توفر الكادر الذي يقدم لهم الخدمة في مستشفى الأطفال، والجراحة، والباطنية، والنساء والتوليد وغيرها .
الجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس مكاتب لفرز المرضى قبل دخول المستشفيات .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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