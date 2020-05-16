%98,81 التضخم لشهر أبريل الماضى

التاريخ: 16-مايو-2020
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سجل معدل التغيير السنوي للتضخم ٩٨.٨١٪ في أبريل 2020م مقارنة ب٨١. ٦٤٪ في شهر مارس ٢٠٢٠م بارتفاع ١٧.١٧٪عن الشهر السابق.
ويرجع ذلك لارتفاع اسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وأهمها انعكاساً على معدلات التضخم الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب إرتفاع اسعار غاز الطعام والفحم النباتي وحطب الوقود ومجموعة النقل وذلك لارتفاع اسعار الوقود مقارنة بأسعار شهر أبريل ٢٠٢٠ م.
كما سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية بحسب سونا، ٨٦.٧١٪ لشهر أبريل ٢٠٢٠م ، بينما كان ٦٦.٨٣٪ في مارس ٢٠٢٠ م.
وسجل التضخم في مناطق الريف معدل ١٠٧.٨٢٪ لشهر أبريل ٢٠٢٠م ، بينما كان ٩٣.٢٦٪ في شهر مارس ٢٠٢٠ م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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