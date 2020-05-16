في أول ظهور بعد غيبة.. القيادي بتجمع المهنيين “الأصم” متطوعاً بإحدى المستشفيات

التاريخ: 16-مايو-2020
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أطل بعد غيبة من الظهور الاعلامي، القيادي السابق بتجمع المهنيين السودانيين د.محمد ناجي الاصم في خطوط الدفاع الاولى في مستشفى ابراهيم مالك بالخرطوم متطوعا.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد ناشدت في بيان لها بحسب صحيفة السوداني يوم أمس الجمعة كل الكوادر الصحية والمهن ذات الصلة للمشاركة في تأدية الواجب الوطني والأخلاقي والمهني للعمل والتطوع في المستشفيات.
من خلال مبادرة أطلقتها بوسم (القومة للصحة) تستهدف المرحلة الأولى من الحملة تغطية العمل في المستشفيات الخدمية الكبرى داخل ولاية الخرطوم.
وتعاني مستشفيات ولاية الخرطوم من نقص حاد في الكوادر الطبية نتيجة عزل بعضهم لأنفسهم أو صعوبة التنقل لعدم وجود ترحيل أو مواصلات. مما انعكس ذلك على تقديم الخدمات الطبية بالمشافي التي أصبحت غير قادرة على استقبال الاصابات وأصحاب الأمراض الأخرى، من غير المصابين بـ( كورونا)، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم واستغاثة ذويهم طلباً للخدمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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