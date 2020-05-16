الخارجية أكملت ترتيبها لإغلاق(11) سفارة

قالت مصادر اليوم السبت، أنها علمت بأن وزارة الخارجية أكملت ترتيباتها لاغلاق (11) سفارة واعادة هيكلة سفارات أخرى.

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وبحسب مصادر صحيفة السوداني، أن الخطوة تجئ في اطار تغييرات كبيرة ستشهدها الوزارة في المرحلة المقبلة.

و افادت بأنالسفارات التي سيتم اغلاقها في كلا من أنغولا ،موزمبيق، بوركينا فاسو ،النيجر، كوت ديفوار ،إيرلندا ،رومانيا ،أذربيجان ،بيلاروسيا ، اليونان وتايلاند.

وكانت الحكومة السابقة قامت بتقليص حجم الدبلوماسيين والاداريين بالخارج بعد صعوبات مالية واجهت الخارجية وصل الامر الي قبة المجلس الوطني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)