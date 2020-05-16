لجنة ازالة التمكين تحجز على املاك تخص جمال الوالي

اطلق الزميل امير سيد احمد تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك استنكر فيها قرار صادر من لجنة التمكين بخصوص الحجز على املاك تخص جمال الدين محمد عبد الله الوالي رئيس نادي المريخ وجاء فيها

قطع أراضي مُشتراه من الخليفة ود بدر ( أم ضواً بان) قبل خمسة عشراً عاماً و تم بيعها قبل عشرة أعوام .

هل هذا هو الفساد الذي تحدثتم عنه عن جمال الوالي ؟

أين شراكته مع وداد واين فساده في بنك الثروة الحيوانية و خلافه من الفريات التي شغلت الأسافير ؟؟؟.

مجمل سعر هذه الأراضي ( الباقير ) .. لا تساوي ثمن بيت في الرياض أو المنشية .

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سؤال للسيد طه عثمان عضو لجنة التفكيك الموقر .

أنت عملت مستشاراً قانونياً لبنك الثروة الحيوانية قبل ذهابك لبنك تنمية الصادرات .

وختم بحسب صحيفة صوت الأمة، أرجو منك شاكراً أن توجِد لنا أي نوع من انواع الفساد أو مرابحات و لو ( مليم واحد ) من رئيس مجلس إدارته الأستاذ جمال الوالي. كما أرجو منك شاكراً أيضاً أن تفتح لنا ملف بنك تنمية الصادرات ( حتى الأن انت مستشارهم القانوني) و عدد المرابحات التي أُخذت من رئيس مجلس إدارته ؟؟؟؟

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)