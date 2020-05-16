صحيفة: الخارجية أكملت ترتيبها لإغلاق(11) سفارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة اليوم السبت، أنها علمت بأن وزارة الخارجية أكملت ترتيباتها لاغلاق (11) سفارة واعادة هيكلة سفارات أخرى.

وبحسب مصادر الصحيفة أن الخطوة تجئ في اطار تغييرات كبيرة ستشهدها الوزارة في المرحلة المقبلة.

و افادت بأنالسفارات التي سيتم اغلاقها في كلا من أنغولا

،موزمبيق، بوركينا فاسو ،النيجر، كوت ديفوار ،إيرلندا ،رومانيا ،أذربيجان ،بيلاروسيا ، اليونان وتايلاند. وكانت الحكومة السابقة قامت بتقليص حجم الدبلوماسيين والاداريين بالخارج بعد صعوبات مالية واجهت الخارجية وصل الامر الي قبة المجلس الوطني. آخر لحظة

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