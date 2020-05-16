المؤتمر الشعبي يطالب الحكومة الانتقالية بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة الشريف بدر بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب المؤتمر الشعبي المعارض، الحكومة الانتقالية بـ”تشكيل لجنة تحقيق في وفاة قيادي إسلامي في نظام الرئيس المعزول عمر البشير”، بفيروس كورونا

وتابع الحزب في بيان له:”نتقدم بأحر التعازي في وفاة الشريف أحمد عمر بدر ، الذي وافته المنية في سجون العهد الجديد إثر إهمال واضح من قبل السلطات وتقاعسها عن أداء واجبها تجاهه وتجاه كافة المعتقلين.”

وأضاف:” نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة المرحوم الشريف بدر والتي نظن أن بها شبهة القتل والتشفّي السياسي.”

كما طالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الحق العام فوراً .

وتابع “لأن اعتقالهم في الأصل باطل وغير قانوني، ونحمّل السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وما يترتب عليها.”

وفي وقت سابق، رفضت النيابة العامة لجوء بعض الجهات (لم تسمها) إلى استغلال وفاة الشريف بدر لأغراض سياسية، مشيرةً إلى أن معظم المتهمين من رموز النظام السوداني السابق يتلقون العلاج في مستشفيات خاصة بناء على اختيارهم.