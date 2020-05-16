الضعين.. وفاة ثاني طبيب في السودان بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نعت لجنة أطباء السودان المركزية الدكتور أسامة القاضي إستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الضعين التعليمي

والذي حدثت وفاته إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وهو ثاني طبيب سوداني ضحية لهذا المرض بعد وفاة الدكتور أبكر احمد آدم بمستشفى الجنينة التعليمي قبل يومين.

واول وفاة لطبيب بولاية شرق دارفور بالمرض المادة السابقة حركة مناوي: جهات اسلامية تعمل لادلجة الجبهة الثورية المقالة القادمة قحت بالنيل الابيض تكشف تفاصيل المواجهات بين الثوار والفلول بكوستي

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