صرف منحة العيد للموظفين بالدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكدت وزارة المالية ان تعديل الراتب للعاملين بالدول سيسري خلال راتب شهر مايو الحالي الذي سيتم صرفه عبر الصراف الآلي.

وابان منشور حصلت (السوداني الدولية) علي نسخته ان منحة عيد الفطر المبارك سيتم صرفها حسب الهيكل الجديد بحيث تصل منحة الدرجة الوظيفية الاولى الخاصة نحو 24 الف جنيه، والدرجة الثانية الخاصة 21 الف جنيه و الدرجة الثالثه 19،792.

بينما وصلت منحة الدرجة الاولى 17،387 وتدرج الهيكل حتى الدرجة 17 التي ستمنح 3 الف جنيه.

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