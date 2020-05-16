الحركة الشعبية تتهم الصادق المهدي بالسعي لقطع الطريق أمام أي تحوُّل وتغيير حقيقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحركة الشعبية ”شمال“ رفضها وثيقة حزب الامة القومي التي قدمها الي تحالف الحرية والتغيير، ووصفت الحركة الوثيقة بـ ”حصان طروادة“ لتحقيق أهداف حزب الأمة، موضحة الي ان تفاصيلها الداخلية، لا علاقة لها بالعقد الاجتماعي كمفهوم.

واتهمت الحركة، الصادق المهدي، بالسعي لقطع الطريق أمام أي تحوُّل وتغيير حقيقي، ومستشهدة بموقفه في العام 1988 التي قال انه قطع الطريق أمام مُبادرة السلام السودانية والمؤتمر الدستوري وقام بتسليم السلطة للإسلاميين.

وأكد عضو المجلس السياسي والقيادي، ونائب رئيس وفد التفاوض، عبد الله إبراهيم عباس، أكد صلابة موقف الحركة المبدئي الداعم لآليات السلطة الانتقالية المدنية الحالية بالسودان، ومساندتها لاستكمال كافة مهام ثورة ديسمبر.

اتهم الصادق المهدي، بالسعي لإفشال المفاوضات والحيلولة دون التوصُّل لاتفاق سلام لا يحقق مصالح، بإحداث تغيير في موازين القوى في الساحة السياسية السودانية وفقدانهِ للغلبة والسيطرة، وأردف انه ”لا يُفكر في إيقاف الحرب لأنه يستثمر فيها وهو غير مُتضرِّر منها“.

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منوها الي ان الحركة ستبذل قُصارَى جُهدها من أجل تمتين عُرَى التحالف والتنسيق بين مُكوِّنات القوي الثورية، وترسيخ جوانب برامج التغيير الاقتصادي والاجتماعي المُترادف مع التحوُّل الديمقراطي بما يضمن أوسع الفرص لإشاعة الحُرِّيات وسيادة حكم القانون.

وقال إن الصادق المهدي يغازل ويمدح المكوِّن العسكري، والسعي إلى فض شراكته في تحالُف الحرية والتغيير وبناء تحالُف ”نقيض“ مع العسكر وفلول النظام البائد وقوى الثورة المُضادة لنسف الفترة الانتقالية والسيطرة على البلاد.

وشدد إبراهيم على التزام الحركة بطرح حزمة من المبادئ فوق الدستورية لتكون منصة لتأسيس وتنسيق وتكييف الجُهود والتحالُفات من أجل ضمان التحوُّل الديمقراطي وإيقاف الحروب وتمكين وحدة السودان عبر التسديد الناجز لاستحقاقات ”الحرية السلام والعدالة“.

ولفت الي ان حزب الأمة يستعجل عقد المؤتمر الاقتصادي، لإقصاء قوى الهامش ”قوى الكفاح المُسلَّح“ للإبقاء على، وتكريس الأوضاع القائمة وبنية اقتصاد الريع العشائري المؤسَّس على سياسات التحرير المتوحِّشة التي فتحت المجال ومكَّنت آليات تتَّسِم بالمُحاباة والفساد.