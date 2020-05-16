عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 16 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم -

الخليج 365:

التيار

وفاة مدير الادارة العامة لتوزيع كهرباء الولايات

شرطة ولاية نهرالنيل تضبط كميات كبيرة من الجازولين وغاز الطبخ معده للتهريب

الأمة القومي يرفض التراجع عن تعليق نشاطه

الجريدة

الجبهة الثورية تطالب بإلغاء المجلس الأعلى للسلام

وزارة الصحة تعلن قائمة بأسماء المستشفيات العاملة بالخرطوم

إرتفاع عدد الاطباء المتوفين بسبب كورونا الى ثلاثة

قوى التغيير تكشف تفاصيل المواجهات بين الثوار والفلول بكوستي

عودة الحياة إلى طبيعتها بكادوقلي ورفع حظر التجوال الجزئي

وجدي: إزالة التمكين سندها الشعب السوداني وتعمل ليل نهار لاسترداد حقوقه

مبادرة لـ (الصاغة وتجار الذهب) لدعم مستشفي أم درمان التعليمي

سنار تعلن إنتاجية عالية من القمح

قيادي بالشيوعي يقلل من قرار زيادة المرتبات ويصفه بـ(الارتجالي)

حركة مناوي: تماسك الجبهة الثورية مهدد والخيارات أمامنا مفتوحة

البعث السوداني: (قحت) في مفترق طرق والأزمة ستبلغ ذروتها الساعات القادمة

أخبار اليوم

التجمع الديمقراطي لأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية يعلن رفضه نتيجة انتخاب سكرتارية تجمع المهنيين الجديدة

حركة جيش تحرير السودان تشيد بما تحقق من إنجاز في العملية السلمية

وفد القيادة العامة ولجنة أمن جنوب كردفان يطمئنون على عودة الحياة لسوق المدينة وأطرافها

صحة الخرطوم تكشف عن المستشفيات العاملة وتقر بوجود نقص حاد فى الأطباء والكوادر الطبية

ارتريا قاب قوسين او ادني من العالم .. دولة خالية من جائحة كورونا.. قصة شعب ارادة، وعي ،انضباط، نصر

الوطن

حزب الأمة القومي يتمسك بموقفه من الحرية والتغيير

الخارجية تعلن عودة معظم القوات العسكرية المشاركة في حرب اليمن

تجمع المهنيين يتفق مع المؤتمر السوداني و الثورية على تعيين الولاة

نقص حاد في الكوادر الطبية ولجنة الأطباء ترسل نداء استغاثة

خبير عسكري :أثيوبيا غضت الطرف عن عصابات الشفتة وتكررت الاعتداءات على حدود السودان

الكشف عن إصابة شقيق المخلوع بمرض خطير

خبراء ينتقدون سياسات الحكومة الدوائية ويحذرون من إنهيار القطاع

السوداني

تجمع المهنيين و”الثورية” يدعوان لإنشاء مفوضية السلام

حالة وفاة و(٧) إصابات جديدة بكورونا بالقضارف

صحة الخرطوم تعلن عن تشغيل 25 مستشفي بالولاية

لجنة إزالة التمكين: الأموال المستردة ستوظف في قطاعي الصحة والتعليم

خبير إرصاد : أتوقع خريفاً جيداً هذا العام

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النيل الدولية

الخارجية: ماتم تداوله لاعلاقة له برفع اسم السودان من قائمة الارهاب

الخدمات المصرفية تقترح تسهيلات لصرف المرتبات

الفكي يثمن حديث وزير المالية ويصف عمل إزالة التمكين بالأفضل

الاعلان عن المستشفيات العاملة بالخرطوم

حركة مناوي تحذر من انزلاق الجبهة الثورية إلى أتون معارك ايدلوجية

السوداني الدولية

إصابات مقلقة بـ (كورونا) وسط أطباء حلفا الجديدة وكسلا

المعلمون الحفظة بنهر النيل يطالبون بترقيتهم

ابوسن يتسلم دعم المراة والاسرة والتامين الصحي لمجابهة (كورونا)

اليوم التالي

وزارة الصحة تعلن قائمة بأسماء المستشفيات العاملة بالخرطوم

الجبهة الثورية وتجمع المهنيين يطالبان بإلغاء المجلس الأعلى للسلام

حركة مناوي: اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية بجوبا يؤمن على وجود خلل إداري بها ولم تتوصل إلى حلول للإصلاح

شرطة ولاية نهر النيل تضبط كميات كبيرة من الوقود وغاز الطبخ

آخر لحظة

اتفاق بين تجمع المهنيين والمؤتمر السوداني على تعيين الولاة

الخارجية: البلاد لاتزال بقائمة الارهاب

(آخر لحظة) تنشر اسماء (25) مستشفى عاملة بولاية الخرطوم

تجمع التمريض يمهل الحكومة 48 ساعة للرد على مطالبهم

صوت الأمة

المهدى : التجميد خطوة أولى ونتحدث الان عن مولد جديد

اتفاق بين الثورية والمهنيين على إصلاح “قوي الحرية ”

“التغيير” بالنيل الأبيض: لن نكون مسرحًا ”عبثيا لعملاء السلطان”