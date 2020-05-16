أعمال فنية عربية تكرس للتطبيع  … بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حريصة هى الدول الدائرة فى فلك امريكا واسرائيل حريصة على تكريس التطبيع مع العدو الصهيونى وفرضه كامر واقع على الامة ليس لها إلا ان تقبل به ، وبعد ان اختارت هذه الحكومات خطها السياسى وحددت موقفها ووقعت فى خيانة امتها وقضيتها المركزية بارتضائها التطبيع وانهاء حالة القطيعة الرسمية الظاهرة التى يعيشها العالم العربى مع العدو الصهيونى ، ورفض الشعوب العربية الحرة الابية للقبول بوجود هذا الكيان اللقيط بين ظهرانى الامة وفى ارضها .

ونجد بعضا من حكامنا الخونة ليسو فقط اختاروا خط التطبيع وخانوا امتهم بذلك وانما اصبح برنامجهم المضى فى تكريس ثقافة التطبيع والتعامل معه كامر واقع لا بد منه ، ولتحقيق ذلك لايمانع هؤلاء المطبعون الخونة من فعل أى شيئ يمكن ان يسهم فى الوصول الى هذه النتيجة .

ومن الاساايب التى سلكوها الاعمال الفنية التى تكرس للتطبيع مع العدو ، وفى هذا الصدد تتحدث قليلا عن مسلسلين عربيين نالا رضى حكومة العدو وتمت ترجمة مشاهد منهما لعرضها على الجمهور الاسرائيلى ليقولوا له هاهى المجتمعات العربية غيرت رؤيتها حول اسرائيل.

وهذان المسلسلان اللذان نتحدث عنهما يتم بثهما خلال هذا الشهر الكريم شهر الجهاد ورفض الظلم ومناصرة المستصعفين ، ولكن من يقف وراء هذه المسلسلات – السعودية – تريد تهيئة الرأى العام العربى للقبول بالعدو الصهيونى ، واعتباره جارا يجب التعايش معه .

المسلسل الكويتى أم هارون الذى تبثه شبكة mbc السعودية يتناول تاريخ اليهود فى الخليج من خلال قصة سيدة يهودية ، وهو من اخراج المصرى محمد العدل الذى اخرج المسلسل التطبيعى حارة اليهود عام 2015 ، وقد حمل المسلسل مغالطات تاريخية شنيعة ابرزها ان الانتداب البريطانى كان على أرض تسمى اسرائيل وليس فلسطين مؤسسا بذلك لمحو فلسطين والهوية الفلسطينية من العقول العربية ، ويحاول المسلسل غرس مفهوم التعايش مع اليهود ، وفى المسلسل تطالب بطلته (حياة الفهد ) برمى الوافدين المصابين بكورونا فى الصحراء ، ويرى محللون ان المسلسل جاء تنفيذا لرغبة اسرائيلية بتكريس ثقافة التطبيع مع العالم العربى الذى تسارعت خطواته السياسية ويريد الصهاينة اكمال الأمر بترسيخ التطبيع فنيا وثقافيا .

والى جانب ام هارون فان مسلسلا آخر يحمل ايضا مضامين تطبيعية هو مخرج 7 بطولة الفنان السعودى ناصر القصبى الذى تضمن مشاهد مسيئة للفلسطينيين بزعم أنهم يعادون السعودية .

وفى المسلسل هناك مشهد آخر يتفاجأ فيه الوالد بتواصل ولده مع صديق اسرائيلى ، وقد تعمد المسلسل ان يظهر آلامر طبيعيا ولا إشكال فيه فى المجتمع العربى وان اسرائيل امر واقع لايمكن انكاره أو التغاضى عنه أو رفض وجوده ،وان من مصلحة الجميع التعايش كاصدقاء وجيران ، وانه لا إمكانية مطلقا لأن تسود دعوات تنادى بتحرير كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة وازالة اسرائيل من الوجود.

مخرج 7 الذى انتجته السعودية وفقا لرؤية ولى العهد الامير محمد بن سلمان لم يكتف بالمغالطات بل عمد الى تشويه كل ما له علاقة بفلسطين

المسلسل ايضا عمل على اظهار أى اهتمام بفلسطين كحالة معزولة فى المجتمع السعودى.

ان دخول الدراما مرحلة تمتين العلاقات السعودية الخليجية مع العدو الاسرائيلى وترويض المجتمعات العربية يتزامن مع حرب مسعورة تقودها السعودية على كل مايتعلق بفلسطين ومقاومتها

المسلسلان حظيا بترحيب اسراييلى كبير من قبل رئيس وزراء العدو والناطق الرسمى بإسم جيش الاحتلال واعتبراهما خطوة جيدة فى سبيل التطبيع الكامل.