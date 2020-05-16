جمعية الرضوان .. تقنين للفساد والسرقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365

لايمر يوم إلا وتتكشف للملأ بعض الخفايا من ممارسات نظام الانقاذ وفساده الذى كان يسير عليه ، ومهما تخيل الناس حجم الفساد وحدوده فانهم سوف يجدون انفسهم لايعرفون إلا نذرا يسيرا جدا من فساد النظام واركانه ، واليوم نستعرض جزءا يسيرا من افادات عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الأستاذ وجدى صالح ونستمع إليه وهو يتحدث عن جمعية الرضوان الخيرية كاحدى الواجهات التى انشأها حزب المؤتمر الوطنى وعبرها تمت ممارسة عمليات فساد كبرى واهدرت الأموال العامة.

جمعية الرضوان الخيرية احدى الجمعيات المسجلة وفقا للقانون كجمعية طوعية تقدم الخدمات للمحتاجين وهى جمعية خيرية غير ربحية كما هو منصوص عليها ، وكغيرها من الجمعيات الخيرية تحظى هذه الجمعية بتسهيلات تقدمها الدولة لمثيلاتها من المنظمات لكن جمعيتنا هذه نالت اعفاءات جمركية ضخمة جدا ادخلت بها مختلف انواع البضائع وبالذات السيارات وتضخمت الجمعية وتميزت عن مثيلاتها برعاية خاصة من وزارة الشؤون الإجتماعية وديوان الزكاة ووزارة المالية وعدد من المؤسسات الحكومية اذ كان الجميع يوردون مساهماتهم لصالح الجمعية فى حسابها ، وتكتشف لجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة ان هذه الجمعية مع اسمها الكبير ونشاطها الواسع وميزانيتها الضخمة ليس لها مقر وان المسؤولين عن ادارتها والمشرفين على حساباتها وملفات عملها هم انفسهم اامسؤولون عن ادارة حسابات واستثمارات المؤتمر الوطنى وان ما استوردته الجمعية من سيارات معفاة من الجمارك والضرائب تم تمليكها لبعض قادة النظام وبالذات العاملين فى هياكل الحزب ، وان السيارات الفخمة غالية الثمن التى كانت بايديهم انما هى مسروقة من مال الشعب السوداني ، وان منظومة الفساد التى كانت تحكم البلد تدير كل هذه الملفات وتحركها لصالح حزبها المحلول وتكذب على الناس وتسرقهم عن طريق تحويل اموال الدولة الى الحزب .

هذه الافادات استمعنا اليها من الأستاذ وجدى صالح عبر قناة النيل الأزرق وهذا مايجعلنا نقول ان كل اموال وممتلكات حزب المؤتمر الوطنى يجب ان تخضع للملاحقة فالحزب وقادته ليسوا أهلا للثقة يوما قط