سنار تعلن إنتاجية عالية من القمح

أعلنت ولاية سنار عن استمرار عمليات الحصاد مستمرة، متوقعةً إنتاجية عالية، مؤكّدةً أنّه تمّ توفير كافة المعينات من وقود وجوالات وحماية أمنية.

وفقًا لمدير عام وزارة الإنتاج بولاية سنار، أسماء عثمان علي، فإنّ المساحات التي تمّ حصادها بمشاريع سنار المروية بلغت”715″.

وقالت أسماء عثمان علي بحسب بحسب صحيفة الجريدة، إنّ المساحة التي استهدفت بلغت”50%” من جملة المساحة الكلية المزروعة بمحصول القمح. وأضافت” بلغ الانتاج الكلى من القمح بتلك المساحة 10450جوال”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)