البعث السوداني: (قحت) في مفترق طرق والأزمة ستبلغ ذروتها الساعات القادمة

التاريخ: 16-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال المهندس محمد وداعة القيادي بالحرية والتغيير والناطق باسم حزب البعث السوداني، إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يعيش أزمة حقيقية بعد قرار حزب الامة تجميد نشاط ممثليه في هياكل (قحت) و لجانها، وأضاف جاءت التغييرات الاخيرة في المراكز القيادية لتجمع المهنيين خاصة في المجلس المركزي لتضعه في مفترق طرق بعد فشل المحاولات المتكررة من قيادات التحالف لاثناء حزب الامة عن قراره بتجميد نشاطه. وتوقع وداعة بحسب صحيفة الجريدة، أن تبلغ الازمة ذروتها خلال الساعات القادمة باعلان قوى اخرى تجميد نشاطها الى ان يتم تصحيح مسار الحرية و التغيير واعادة هيكلتها واستئصال الظواهر السالبة من (شللية ومطابخ ومحاصصة) و فك اسر الحرية والتغيير من سيطرة مجموعة صغيرة اضاعت معالم العملية السياسية وفشلت في تقديم اي حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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