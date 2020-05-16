قيادي بالشيوعي يقلل من قرار زيادة المرتبات ويصفه بـ(الارتجالي)

قلل القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار من زيادة مرتبات مموظفي الخدمة المدنية وحذر من أن تتحول الى نغمة بدل نعمة وأرجع رفضه لزيادة المرتبات لانه كان من المفترض ان تسبقها حزمة اجراءات كتثبيت سعر الصرف والسلع وترتيبات لزيادة دخول القطاع غير المنظم.

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ونوه كرار الى أن عدد موظفي الخدمة المدنية بحسب التقديرات يتراوح مابين 50 الف الى 60الف موظف وتساءل وماذا عن 13 مليون من القوى المنتجة وكيف سيواكبون الزيادة التي ستترتب على زيادة السلع نتيجة لزيادة المرتبات؟

وانتقد كرار بحسب صحيفة الجريدة، اعتماد وزير المالية على الاموال التي استردتها لجنة تفكيك التمكين من منسوبي النظام البائد ووصف ذلك بغير المنطقي لأن الاصول المستردة ملك للشعب السوداني ويفترض ان ترجع له في شكل خدمات أو مشاريع وليس ادخالها في المرتبات أو الصرف الجاري واردف بعد مرور عام ستنتهي اموال تلك الاصول ويحدث عجز في الموازنة. ووصف قرار زيادة المرتبات بالقرار الارتجالي وتوقع أن يواجه الموظفين في فترة اقل من شهرين مشكلة لأن المرتبات حتى بعد زيادتها لن تكفيهم بسبب ارتفاع أسعار السلع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)