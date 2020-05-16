مبادرة لـ (الصاغة وتجار الذهب) لدعم مستشفي أم درمان التعليمي

التاريخ: 16-مايو-2020
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أطلق عدداً من الصاغة وتجار الذهب مبادرة لدعم مستشفى أم درمان التعليمي.
وقال أحد منسقي المبادرة، محمد هواري بحسب صحيفة الجريدة، إن الفكرة تأتي استكمالاً لدور الصاغة الوطني والمستمر فى دعم الاقتصاد واستشعارا لمسؤولياتهم الوطنية في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأعلن عن دعم مستشفى أم درمان التعليمي بـ “12” مكيف “إسبلت يونت” لتهيئة مركز العزل بتكلفة بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه.
وحيا هواري جهود “الجيش الأبيض” في كل أنحاء السودان والعالم وهم يقفون في خط الدفاع الأول لمكافحة جائحة كورونا.
وكان وفداً من الصاغة وتجار الذهب زار مستشفي أم درمان التعليمي والتقي بالمدير المناوب للمستشفي وناقش معه أولويات دعم المستشفي حتي تضطلع بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وتهيئة الجو الملائم للكوادر الطبية لأـداء دورهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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