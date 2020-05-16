خبير ينتقد سياسات الحكومة الدوائية

حذر خبراء من انهيار وشيك لقطاع الأدوية في اعقاب توقف بعض الشركات بسبب سياسات الحكومة ونبهوا إلى أن ذلك الوضع سيترتب عليه تأثيرات بالغة الصعوبة على صحة وسلامة المواطنين نتيجة شح وندرة الادوية في السوق واشاروا الى ان ذلك عرض حياة الكثيرين للخطر، مما اضطر قوات الدعم السريع للتدخل في مثل هذه الظروف حيث يعاني المواطن بصورة مستمرة وقامت بتسيير قوافل صحية للولايات لانقاذ الموقف، كون ان القوافل الطبية التى توفر الادوية والمستحضرات الصيدلانية باتت مسألة في غاية الحيوية في ظل الوضع الراهن .

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واوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية معتز حسن بحسب صحيفة صوت الأمة، ان سياسات الحكومة الحالية تسببت في توقف كبرى شركات الادوية، مبينا ان هذه الشركات كانت تعين الحكومة في توفير الادوية في ظل شح النقد الاجنبي وتعمل في المقابل على تصدير كميات كبيرة بعد الاكتفاء الذاتي، وتساءل عن السبب وراء تسبب حكومة حمدوك في هذه الأزمة الأمر الذي يعرض مواطنيها الي الموت.

فيما انتقد الناشط في شؤون المستهلك حسين حامد سياسات الحكومة الدوائية مشيرا الى انها بخطواتها وسياساتها الحالية تهزم كل ما تم بناءه من توطين للعلاج من خلال ما توفره الشركات من أدوية يعد في غاية الضرورة.

وأوضح ان قوات الدعم السريع تقوم بعمل كبير في مثل هذه الظروف الصحية وتقدم معينات وأدوية ومعقمات ومساعدات للولايات على مستوى السودان وهذا ما انعكس بصورة واضحة وكبيرة في أوجه المواطنين الذين استحسنوا مجهودات الدعم السريع الكبيرة في هذا الخصوص، فضلاً عن واجباتها الأمنية حيث أصبحت تساهم في صحة وعلاج المواطن ووقايته من المخاطر الصحية وبالتالي يتحقق شعار “صحتك من اجل وطنك “بتوفير الأمن والاستقرار للسودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)