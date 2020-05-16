أزمة مياه حادة في حاضرة نهر النيل

شهدت حاضرة ولايه نهر النيل، مدينة الدامر أزمة مياه حادة، وشكا مواطنون من تعذر الحصول على المياه، فيما ارتفع سعر شراء برميل المياه بصورة كبيرة. Advertisements وبلغ سعر برميل المياه بحسب صحيفة الصيحة، (600) جنيه، وشكا عدد من مواطني المدينة من شح الإمداد المائي على الرغم من الدفع المقدم لفاتورة المياه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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