الفنانة هدى عربي: حلمت اني راكبة طيارة وراكب معاي في الكرسي الجنبي حمدوك وهذا ما حدث بيننا..يا أيها الملأ افتوني في رؤياي

كشفت الفنانة السودانية المعروفة هدى عربي عن كواليس رؤية منامية شاهدتها بالأمس وذلك على حسابها الشخصي عبر عملاق مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقالت الفنانة الملقبة بالسلطانة بحسب ما نقل عنها محرر أخبار الخليج 365: (ما عارفة اجيبا ليكم كيف.. المهم انا امبارح حلمت اني راكبة طيارة وراكب معاي في الكرسي الجنبي حمدوك اي والله حمدوك الواحد دة).

وتابعت: (ولمن نزلنا وقع لي في دفتر وجو باقي الناس ال في طيارة كلهم اي زول شايل دفتر وقلم عايز يوقعو ليهم خليتهم في الجوطة ديك وصحيت).

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وختمت السلطانة التي اشتهرت بخفة دمها وروحها الجميلة في تدوينتها التي تضعها لأصدقائها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر فيسبوك: (يا أيها الملأ افتوني في رؤياي).

وحصدت تدوينة المطربة المعروفة مئات التعليقات والتفاعلات في وقت وجيز, وقد بشرها عدد كبير من أصدقائها بالخير, حيث فسرت لها صديقتها هبة الأحفاد الرؤية وفقاً لما نقل محرر أخبار الخليج 365 (الطيارة خير حتتعلي شديد اما الحلم مع شخصيه ليها منصب عالي فدي قوة الحلم سمح شديد الله يعليك في المابيك) لترد عليها المطربة (هبة الأحفاد جمعاً يارب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)