شاهد: رواد مواقع التواصل يتبادلون صورة مأساوية للوضع الصحي في الخرطوم

التاريخ: 15-مايو-2020
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تبادل رواد مواقع التواصل صورة مأساوية للوضع الصحي بالخرطوم، والذي عكسته صورة لسيارات خاصة تقف أمام الطوارىء لتركيب أجهزة أكسجين لمرضى بداخلها.
وعبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل عن معاناتهم ومعاناة ذويهم في الحصول على خدمة طبية بمستشفيات الخرطوم، وفقدوا نتيجة ذلك عدداً من مرضاهم الذين ظلوا يتنقلوا بهم من مستشفى لأخرى.
كما شكا اعداد من المرضى من ندرة الأدوية بالصيدليات خاصة المحاليل الوريدية.
وبحسب صحيفة السوداني، أعلنت وزارة الصحة الخرطوم اليوم عن مستشفيات عاملة بالولاية، ونوهت إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بأن العمل يسير في عدد من المستشفيات، وأكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة الأقسام بالرغم من التحديات وأهمها عدم توفر الكادر الطبي بالمستشفيات.
إلا أن الوزارة قد نوهت إلى أن العمل بحوادث الأطفال ببعض المستشفيات لاتعمل لعدم توفر نواب اختصاصي اطفال.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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