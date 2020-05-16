خبير إرصاد يتوقع خريفاً جيداً هذا العام

التاريخ: 15-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توقع خبير الإرصاد الجوي عوض إبراهيم حدوث توزيع جيد للأمطار وقال إن أعلى معدلات للأمطار ستكون بولايات النيل الأزرق والقضارف وسنار وكسلا والجزيرة وكردفان الكبرى ودارفور والجزيرة والخرطوم ونهر النيل، Advertisements وأضاف بحسب صحيفة (السوداني) اتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطاراً متفرقة خاصة في مناطق وسط وشمال السودان، لافتاً لتوقعات بحدوث سيول بالنيل الأبيض وشمال كردفان والخرطوم ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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