تجمُّع المهنيين السُّودانيين يبحث مع المؤتمر السوداني تعيين الولاة

حث وفدٌ من تجمُّع المهنيين السودانيين ، مع حزب المؤتمر السوداني بداره بالعمارات عدداً من ‏القضايا المُلحة بالساحة السياسية، وعلى رأسها قضية تعيين الولاة المدنيين، وتكوين المجلس التشريعي والمؤتمر التداولي لقوى ‏إعلان الحرية والتغيير.‏

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واتّفق الطرفان على أهمية تعيين الولاة المدنيين، والنظر في التحفظات على قائمة الولاة التي دفع بها المجلس المركزي لرئيس الوزراء والمقدمة من عدة جهات في أسرع وقت، توطئةً لتعيين ولاة مدنيين بكل الولايات وفي أسرع وقت.‏

وبحسب سونا، ناقش الاجتماع أيضاً، قضية تكوين المجلس التشريعي، وأكّد الطرفان ضرورة تكوين المجلس التشريعي في أسرع فُرصة ‏مُمكنة. ‏

وقرّر الاجتماع، تكوين لجنة مشتركة من الطرفين للتفاكر وتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى إطار عام لمعالجة قضايا تعيين ‏الولاة المدنيين، وتكوين المجلس التشريعي، وإصلاح وتطوير العمل داخل هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)