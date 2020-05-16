بورتسودان : ضبط سكر ودقيق مدعوم و ملابس مستعملة

كشفت الشرطة تفاصيل ضبط كميات من السكر والدقيق المدعوم بعد إعادة تعبئته و إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الملابس المستعملة وذلك بولاية البحر الأحمر . وقالت الشرطة بحسب صحيفة المجهر إن معلومات توفرت لإدارة الشرطة الأمنية بولاية البحر الاحمر بأن منزلاً بأحد أحياء مدينة بورتسودان يتم فيه تخزين كميات من السكر والدقيق المدعوم وإعادة تعبئتها بصورة غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعلى الفوز تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط إلى الموقع وقد أسفر التفتيش عن ضبط عدد 51 جوال دقيق 50 كيلو
عدد 15 جوال دقيق 25كيلو
عدد 28جوال سكر 50كيلو
عدد 2جوال سماد
عدد 358 جوال دقيق فارغ 50كيلو
عدد 2000 جوال سكر فارغ 5كيلو
عدد 44طرد ملابس مستعملة .
ويتم تخزين السكر والدقيق المدعوم زنة 50كيلو واعادة تعبئتها علي اكياس زنة 5كيلو توطئة لطرحها في الاسواق في ظل الشح الذي تمر به هذه السلع تم تدوين بلاغ في مواجتهم برقم القيد 95 تحت المادة 172 امر ولائي بالقسم الاوسط بورتسودان كما تم اقتياد المتهم في الملابس المستعملة إلى إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الاحمر وفتح بلاغ في مواجته برقم القيد 67 تحت المواد 199/198من قانون الجمارك .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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