عاجل.. توقعات سارة من الأرصاد الجوية بشأن طقس السودان

الجمعة 15 مايو 2020 كتب وكالات توقع خبير الإرصاد الجوي عوض إبراهيم حدوث توزيع جيد للأمطار.

Advertisements وقال إن أعلى معدلات للأمطار ستكون بولايات النيل الأزرق والقضارف وسنار وكسلا والجزيرة وكردفان الكبرى ودارفور والجزيرة والخرطوم ونهر النيل. كما يتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطاراً متفرقة خاصة في مناطق وسط وشمال السودان، لافتاً لتوقعات بحدوث سيول بالنيل الأبيض وشمال كردفان والخرطوم ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر.

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