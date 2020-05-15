عاجل.. تجمع المهنيين والثورية يدعوان لإنشاء مفوضية السلام

الجمعة 15 مايو 2020

دعا تجمع المهنيين السودانيين والجبهة الثورية الجمعة, إلى إنشاء مفوضية للسلام, ووضع قانون لها.



والتأم اجتماع بين ممثلين للجبهة الثورية السودانية وتجمع المهنيين, بمقر الحزب الاتحادي الديمقراطي.

وبحث الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بملف السلام ، وسبل كيفية التوصل لسلام شامل و نهائي في البلاد.

ورحب التجمع بموقف الجبهة الثورية الجديد بشأن تكليف ولاة مدنيين للولايات والذي بعثته الجبهة الثورية عبر رسالة رسمية لحكومة الفترة الانتقالية واصفا هذا الموقف بالإيجابي.

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وأمن الاجتماع على وحدة قوى الحرية والتغيير وضرورة الإصلاح السياسي والتنظيمي لها, بينما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح التحالف.

وأمن الطرفان على أن التحول الديمقراطي واستكمال مهام الفترة الانتقالية يستوجب وجود نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة، وعليه يقر الطرفان أهمية الإسراع في إجازة قانون النقابات أحدى المداخل المهمة لتحقيق التحول الديمقراطي.

وناقشا أوضاع البلاد وما تمر به من أزمات اقتصادية وصحية واتفقا على ضرورة معالجة هذه الأزمات لا سيما الأزمة الاقتصادية عبر السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.

وثمن الطرفان مجهودات الحكومة في احتواء جائحة كورونا التي تصيب الوطن والعالم.