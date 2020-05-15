شرطة ولاية نهر النيل تضبط كميات كبيرة من الوقود والغاز

تمكنت شرطة ولاية نهر النيل ممثلة فى الشرطة الأمنية من ضبط (6000) جالون بنزين محملة داخل عربة تانكر قادمة من الخرطوم إلى الولاية تم تغيير مسارها ليتم القبض على المتهم وفتح بلاغ فى مواجهته بقسم شرطة الدامر.

وفى ذات الإطار وفق صحيفة اليوم التالي ضبطت الشرطة الأمنية بمحلية شندى عربة لوري تحمل (22) برميل جازولين بمنطقة الجابراب دون مستندات رسمية مهربة إلى جهة غير معلومة ليتم فتح بلاغ فى المتهم سائق العربة اللوري بقسم شرطة كبوشية.

وفى إطار العمل المنعي لانسياب السلع الاستراتيجية ضمانا لوصولها للمستهلك، تمكنت الشرطة الامنية بالولاية من ضبط (58) انبوبة غاز مليئة مخزنه في منزل في حي المطار بجانب ضبط (1250) من رغيف الخبز تباع في السوق الأسود وتم فتح بلاغات بحماية المستهلك في أقسام حي المطار والأوسط عطبرة.

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ويفيد (المكتب الصحفى للشرطة) أن الإنجازات التي حققتها شرطة ولاية نهرالنيل تأتي في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به قوات الشرطة بالولاية من خلال خططها الإطارية لضبط حالات التلاعب والتهريب التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)