العقرب يعبر عن تشوقه لعودة النشاط

التاريخ: 15-مايو-2020
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عبر منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عبر بكري المدينة عن شوقه وحبه لكرة القدم بعد توقفها قسريا بسبب جائحة “كورونا” وكتب بكري علي قروب “فضفض لي” (أخبروا كورونا أننا لا نملك شيئا ثمينا غير كرة القدم).
ووجد منشور العقرب بحسب صحيفة اليوم التالي تجاوبا منقطع النظير وأجاب على سؤال أحد المعجبين عن سر نشر صورته وهو بالقميص الوطني بأنه متشوق للغاية للعودة من جديد للدفاع عن ألوان صقور الجديان.
وينشط الدولي السوداني الموقوف عن اللعب للمنتخب بأمر مباشر من كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم في صفوف ظفار العماني بصفة الإعارة ويمضي فترة إيقاف في السودان بسبب عقوبة قاسية أوقعتها عليه لجنة الانضباط بالإيقاف (6) أشهر و(10) مباريات داخلية.
وسيتضرر اللاعب بشدة لتوقف النشاط ذلك أنه سيضطر للابتعاد فترة إضافية غير أن نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني نصر الدين حميدتي أكد أنهم سينظرون بعين الاعتبار لاسترحام يقدمه اللاعب بعد أن يمضي نصف فترة العقوبة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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