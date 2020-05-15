حالة وفاة و(٧) إصابات جديدة بكورونا بالقضارف

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض، تسجيل (٧) حالات إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة وحالة وفاة.

وقال عوض بحسب صحيفة (السوداني)، إن مُجْمَّلْ حالات الإصابة بالولاية بلغ (٦١) منها (٥٤) حالة ببلدية القضارف، و(٣) بمحلية الفاو، وحالتان بمحلية وسط، وحالة واحدة بكل من محليتي الرهد والقلابات الغربية.

وأشار إلى أن حالات الوفاة منذ بداية الجائحة بلغت (٨) حالات، فيما وصلت حالات الاشتباه (١١٠) حالات والشفاء (٢١) حالة وتوقع انحسار الحالات في مُقبّل الأيام نسبة لإلتزام المواطنين بالاحترازات الصحية، مؤكداً عدم وجود حالة اشتباه اليوم بمراكز العزل.

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وأشاد بالكوادر الطبية بجميع تخصصاتها في توعية المواطنين والتفاني مع المصابين وبذل قُصارى جهدهم للسيطرة على الجائحة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)