إجتماع بين (الثورية) وتجمع المهنيين يناقش قضايا الراهن ويقر عدداً من التدابير

أمن اجتماع بين الجبهة الثورية السودانية وتجمع المهنيين السودانيين، على وحدة قوى الحرية والتغيير، وضرورة الإصلاح السياسي والتنظيمي لها، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح التحالف.

وانعقد الاجتماع ليل أمس الخميس، بمقر الحزب الاتحادي الديمقراطي، وناقش العديد من القضايا المتعلقة بملف السلام وكيفية التوصل لسلام شامل ونهائي، ودعا لإلغاء المجلس الأعلى للسلام باعتباره جسم غير دستوري وبالمقابل إنشاء مفوضية السلام ووضع قانونها.

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وبحسب بيان صحفي وفق صحيفة الصيحة اليوم الجمعة، رحب تجمع المهنيين بموقف الجبهة الثورية الجديد بشأن تكليف ولاة مدنيين للولايات والذي بعثته الجبهة عبر رسالة رسمية لحكومة الفترة الانتقالية، ووصفه بالموقف بالإيجابي.

واتفق الطرفان على أن التحول الديمقراطي واستكمال مهام الفترة الانتقالية يستوجب وجود نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة، وعليه يقران أهمية الإسراع في إجازة قانون النقابات كأحد المداخل المهمة لتحقيق التحول الديمقراطي.

وناقش الطرفان أوضاع البلاد وما تمر به من أزمات اقتصادية وصحية، واتفقا على ضرورة معالجة هذه الأزمات لا سيما الأزمة الاقتصادية عبر السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين. وثمن الطرفان مجهودات الحكومة في إحتواء جائحة كورونا التي تصيب الوطن والعالم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )