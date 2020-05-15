كاتبة سعودية شهيرة تزعم مقتل حمد بن جاسم وهذا ما قالته عن الانقلاب في قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد الذباب الإلكتروني السعودي وأقلام ابن سلمان المأجورة للترويج مجددا لانقلاب قطر المزعوم، الذي لم يظهر إلا في وسائل إعلام دول الحصار محاولين إثارة البلبلة وشيطنة قطر كالعادة منذ بدء الحصار الجائر.

وهذه المرة تخطى الأمر إلى خروج الكاتبة السعودية المحسوبة على النظام نورة شنار، لتزعم مقتل رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بعد فشل انقلابه المزعوم على الأمير تميم بن حمد.وقالت “شنار” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) وعرضتها لهجوم كبير لنقلها أخبار مكذوبة دون أي دليل أو مصدر:”أنباء عن مقتل حمد بن جاسم سيكتب التاريخ لهذا اليوم عن سقوط تميم في مستنقع التركي بعد الانقلاب المضاد ضد عراب الخراب القطري، تحت حماية القوات التركية.”وتابعت مروجة للانقلاب المزعوم على خطى الذباب:”لم ينتهي #انقلاب_في_قطر حتى يتم عزل تميم عن الحكم وتعود قطر إلى حضن الخليج.”

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بعاصفة من السخرية والاستهزاء، كونها تحولت من كاتبة معروفة لذبابة تنقل الأكاذيب والمزاعم لمجرد النكاية في قطر وإرضاء النظام السعودي الذي تقتات منه.وتأكيدا على فشل الذباب وكتائب ابن سلمان وابن زايد حتى في الفبركات، تعرض التلفزيون السعودي الرسمي، أمس الأربعاء، لفضيحة جديدة، بسبب محاولته الترويج مجدداً لانقلاب قطر المزعوم.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، على صفحتها بتويتر، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، زعمت انه لاشتباكات عنيفة في قطر، قائلة: ” فيديو عاجل، أول فيديو صريح يظهر اشتباكاً شرساً في الدوحة ولا يعلم زمانه والسلطات القطرية تلتزم الصمت”.