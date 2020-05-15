عاجل..الكاردينال يرفض سداد رسوم لمحكمة (كاس)

المادة السابقة من بينهم الوليد بن طلال… 11 أميرا من ذرية عبدالعزيز معتقلين في هذا المكان وتفاصيل خطيرة

المقالة القادمة كاتبة سعودية شهيرة تزعم مقتل حمد بن جاسم وهذا ما قالته عن الانقلاب في قطر