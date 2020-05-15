من بينهم الوليد بن طلال… 11 أميرا من ذرية عبدالعزيز معتقلين في هذا المكان وتفاصيل خطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الناشط والسياسي القطري المعروف عبدالله الوذين، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه تفاصيل جديدة عن الأمراء المعتقلين في السعودية ومكان اعتقال 11 أميرا من بينهم أحمد بن عبدالعزيز والوليد بن طلال وأولاد الملك الراحل عبدالله.

ونشر “الوذين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي أسماء هؤلاء الأمراء الذين قال إنهم معتقلون بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات.وجاء ضمن الأسماء التي نشرها بعد التأكد وأخذ الإذن من المصدر حسب قوله، الأمير أحمد بن عبدالعزيز ونايف بن أحمد بن عبدالعزيز، ومحمد بن نايف بن عبدالعزيز، ونواف بن نايف بن عبدالعزيز، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز.وأكمل السياسي القطري أنه من ضمن الأمراء المعتقلين من ذرية عبدالعزيز، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وخالد بن طلال بن عبدالعزيز، وسلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، فيما تحفظ على ذكر اسم الأمير رقم 11.وأوضح عبدالله الوذين في تغريدة أخرى أن أهم المعتقلين بالنسبة لـ ابن سلمان هم: أحمد بن عبدالعزيز وابنه نايف وكذلك محمد بن نايف ونواف بن نايف.واشار إلى أنهم جميعاً معتقلون في “مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات” الموجود شرق مبنى الرتزكارلتون مباشرة والملاصق له.

والتهمة الموجهة للأمير أحمد ورفاقه ـ بحسب الوذين ـ هي “الخيانة العظمى” بدون تفاصيل، وقد طلب الأمير أحمد التوضيح عن ماهيّة وتفاصيل هذه الخيانة المزعومة ولم يتم الرد عليه.