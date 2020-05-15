شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة شكلت صورة تعرضها كشريك غير موثوق به وتهديد للمنافسين وسلطة غير قعالة لمواطنيها.
وقال شمخاني، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في موقع “تويتر”، إن “المثلث” المكون من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية لبلاده، مايك بومبيو، ومبعوثها المعني بشؤون إيران، برايان هوك، “خلق صورة لإدارة الولايات المتحدة دفعت شركائها إلى اعتبارها طرفا غير موثوق به، ومنافسيها إلى اعتبارها تهديدا، ومواطنيها إلى اعتبارها غير فعالة وغير مؤهلة”.
وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في تغريدته أن “هيمنة غير العقلاني وغير الفعال يمثل فقط مصدرا للتهديدات”.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: إدارة ترامب شريك غير موثوق به وسلطة غير مؤهلة ومصدر تهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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