ترامب: نركز على 14 لقاحا محتملا ضد كورونا وسنساعد في توزيع المصل

الخليج 365:

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مركزة على دراسة 14 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بلاده ستسهم في توزيع أي مصل ناجح حال تطويره في أي دولة أخرى.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام البيت الأبيض، إن إدارته تتطلع إلى أن يتم تطوير اللقاح الناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الحالي وربما أسرع.

وأوضح أن السلطات الأمريكية تركز اهتمامها حاليا على 14 لقاحا محتملا ضد الفيروس، مشيرا إلى أنها تعمل على تقليص هذه القائمة لحصر الأمصال الأكثر نجاعة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حكومة البلاد تنوي الاستثمار في كل اللقاحات المرشحة الأساسية، مؤكدا مع ذلك أن الولايات المتحدة ستساعد في مجال توزيع أي لقاح فعال في حال تم تطويره في أي دولة أخرى.