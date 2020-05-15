شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان أن ديوان الزكاة بالمركز والولايات رصد حوالي 2 مليار و 600 مليون جنيه لعدد 900 ألف أسرة فقيرة بكل ولايات السودان خلال شهر رمضان، وقال في تصريح لـ (السوداني) إن برنامج رمضان يشمل سبعة محاور بجانب دعم الديوان لجائحة كورونا بمبلغ 80 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه لكل ولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (2.6) مليار جنيه من الزكاة للأسر الفقيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.