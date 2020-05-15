الجازولين يهدد بفشل الموسم الزراعي الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حذر منتجون بالقطاع المطري والمروي من فشل الموسم الصيفي بسبب الجازولين.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل إبراهيم محمد إذا لم يتوفر الجازولين في منتصف شهر مايو الحالي فإن الموسم الصيفي لن ينجح، وقال لـ (السوداني) إن البنك الزراعي أصدر سياسته التمويلية في وقت مبكر ولكن الجازولين يشكل مشكلة أمام المزارعين لاستخدامه في التحضير والزراعة .

ودعا المزارع بالنيل الأزرق عمر عبدالله لتوفير الجازولين للمناطق المطرية ذات الثقل الإنتاجي خاصة النيل الأزرق والقضارف، مشيراً إلى أن عدم توفره خلال منتصف مايو الحالي يؤثر على إنتاج الموسم الصيفي المادة السابقة أراضي السودان عطشى للماء وليس للدماء.. بقلم طه مدثر المقالة القادمة ملك الأردن يحذر إسرائيل من “صدام كبير” مع بلاده

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