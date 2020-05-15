حملات تطهير وتعقيم للمؤسسات والمرافق بدنقلا

اكد مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الاستاذ محمد محمود السيسي ان الفترة الماضية، شهدت تنفيذ حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق الاستراتيجية في إطار الجهود الرسمية والشعبية المبذولة لمجابهة فيروس جائحة كورونا ،مشيدا بجهود منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية والقطاعات والفعاليات المختلفة التي قامت بتنفيذ حملات الرش والتعقيم والتي وجدت المشاركة الواسعة من قبل المسؤولين والقيادات كان في مقدمتهم والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري.

واضاف بحسب ( سونا ) ان الحملات كانت تحت اشراف ومتابعة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية التي امتدحت الجهود التي تبذل للتصدي لهذه الجائحة واوضح مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة بالولاية ان الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر السوداني وادارة شرطة الدفاع المدني وهيئة مياه الولاية نفذت مؤخرا حملات لتطهير وتعقيم المستشفيات والاسواق والشوارع الرئيسية ودور العبادة ومركز العزل الرئيسي بدنقلا ،

وقال ان العمل يجري الآن في تجهيز وترتيب مركز العزل بمحلية القولد ضمن جهود الولاية لانشاء وتجهيز مركز عزل بكل محلية بالولاية مؤكدا ان المصابين بمرض كورونا بالولاية جميعهم بخير ويتماثلون للشفاء تدريجيا بمراكز العزل وتم تهيئة البيئة المحيطة لهم فيما تتواصل عمليات التطهير والتعقيم لمركز العزل الرئيسي بمطار دنقلا يوميا مع الاشراف والمتابعة اللصيقة من قبل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية واستمرار جهودها في مجال توفير الاحتياجات الضرورية الخاصة لهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )